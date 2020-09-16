У семьи начальника СБУ на Донбассе есть квартира в Испании. Всю собственность оценили в 44 миллиона гривен

Начальник СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко обнародовал свою декларацию, из которой следует, что его жена владеет элитной недвижимостью и другими предметами роскоши.



В частности указана квартира в Испании стоимостью 13 миллионов гривен и площадью 75 м2. Также на супругу записана квартира в Харькове площадью 211,2 м2. Кроме того, у начальника регионального СБУ есть служебная квартира в Киеве площадью 87,18 м2.



Также Петриченко задекларировал ценное движимое имущество, а именно:

часы Rolex, Breguet, Hublot и Maurice Lacroix;

шуба из соболя Miliya;

шуба норковая Valentino;

две пары сережек и кольцо.

За прошлый год жена работника спецслужбы получила доход на сумму 8,76 миллиона гривен, из которых 4,62 миллиона числятся в качестве дохода от независимой профессиональной деятельности.

Сам Петриченко заработал 722 тысяси гривен, включая 36 441 ривен подъемной помощи.



Из сбережений у начальника управления СБУ есть 65 тысяч долларов, а у его жены - 250 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.



На счетах у супругов 233 тысячи гривен и 304 тысячи евро в банке Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в испанской Барселоне.



Также в декларации указан гараж в Харькове, но задекларированных автомобилей нет.



В целом издание Bihus.Info оценило состояние семьи Петриченко в почти 44 миллиона гривен. По данным журналистов, он работает в СБУ «почти всю жизнь».

Владимир Петриченко возглавил управление СБУ в Донецкой и Луганской областях в июле 2019 года. Его назначил президент Владимир Зеленский вместо Александра Карпенко, который стал заместителем главы СБУ.