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ОБСЕ подтвердила, что решения в ТКГ блокируются из-за споров вокруг постановлении Рады о выборах

17 сентября 2020, 12:34

ОБСЕ подтвердила, что решения в ТКГ блокируются из-за споров вокруг постановлении Рады о выборах

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе не может перейти к принятию конкретных решений из-за дискуссии вокруг постановления Верховной Рады о местных выборах в 2020 году. Об этом сообщила спецпредставительница главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау по итогам заседания 16 сентября.

«Дискуссия политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX ["О назначении очередных местных выборов в 2020 году"], что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений», — говорится в сообщении для печати, которое распространена пресс-служба ОБСЕ.

Грау отметила, что режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжает действовать, что позволяет гражданскому населению чувствовать себя безопаснее.

«Участники заседания ТКГ сошлись во мнении, что по истечении почти двух месяцев со дня вступления в силу "Мер по усилению режима прекращения огня", необходимо провести тщательное изучение разных аспектов их функционирования. <...> Оценка общей ситуации безопасности в зоне конфликта и соблюдение перемирия были сегодня в центре внимания дискуссий рабочей группы по безопасности», — подчеркнула она.

Ранее представитель России на переговорах Борис Грызлов посчитал, что Украина якобы вышла из соглашения о прекращении огня.

В сообщении Грау также отмечается, что рабочая группа по гуманитарным вопросам при участии Международного комитета Красного Креста обсудила тему доступа МККК к удерживаемым, связанным с конфликтом, а также вопросы взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами. Вместе с тем глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее отметил, что процесс организации обмена также блокируется из-за споров вокруг постановления Рады.

Кроме того, участники заседания представили информацию о ходе подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области. Ожидается, что их откроют в ноябре.

Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с возвратом вагонов «Укрзализныци», находящихся на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также проблемы экологии, связанные с ситуацией в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения по обе ее стороны.

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Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

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