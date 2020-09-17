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В России увидели в отказе от совместной инспекции на Донбассе выход Украины из перемирия

17 сентября 2020, 09:21

В России увидели в отказе от совместной инспекции на Донбассе выход Украины из перемирия

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов считает, что отказом от совместного патрулирования с группировкой «ДНР» Украина фактически дезавуировала оглашение о дополнительных мерах по контролю за прекращением огня, которое было подписано 22 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Грызлов в своем заявлении по итогам заседания ТКГ 16 сентября повторил тезисы, которые ранее озвучил «МИД» группировки «ДНР».

По его словам, украинская сторона в среду снова отказалась от совместной инспекции позиций Вооруженных сил Украины, что «только подтверждает наличие нарушений».

По мнению Грызлова, фактически этот отказ означает выход Украины из соглашения о перемирии от 22 июля, и весь комплекс дополнительных мер «придется обсуждать заново».

Позиция украинской стороны

Высшее руководство Украины публично заявляет о приверженности режиму прекращения огня на Донбассе. В очередной раз о его важности президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Австрию 15 сентября.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, а также один из его заместителей, вице-премьер Алексей Резников подчеркивали, что в дополнительных мерах по прекращению огня такое понятие как совместно инспекция не упоминалась, поэтому нельзя говорить о нарушении соглашений.

В понедельник Резников также заявил, что совместного инспектирования на Донбассе больше не будет. По его словам, Украина согласилось провести такое мероприятие в «серой зоне» у Шумов в качестве исключения. Также Киев настаивал, что после этого следует проинспектировать позиции боевиков. В срыве договоренности по инспектированию украинская сторона обвинила Россию и подконтрольную ей «ДНР», которые выдвинули дополнительные условия, которые не были согласованы на переговорах. В частности, в Киеве говорят, что та сторона хотела сделать такие инспекции регулярными.

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Совместное инспектирование позиций ВСУ в районе Шумов при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться 10 сентября, но его отменили. Украинская сторона и группировка «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга. Также Киев предложил провести в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные консультации из-за случившегося.

Спор вокруг позиций под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела. В итоге вопрос вынесли на рассмотрение ТКГ, где договорились о совместной инспекции.

СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. 

Позже ОБСЕ выявила продление траншеи ВСУ в районе Шумов. При этом миссия фиксировала аналогичные нарушения и на позициях боевиков.

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