Потери армии РФ за сутки: 1330 солдат и 47 артсистем

Украинская РСЗО ведет огонь по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские военнослужащие обезвредили три танка, 11 боевых бронированных машин и 47 артиллерийских систем противника, в том числе одну РСЗО.



Кроме того, ВСУ сбили 72 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 83 автомобиля оккупантов, включая одну машину спецтехники.

Ранее украинские войска уничтожили российских штурмовиков под Торецком, в ВСУ продемонстрировали видео с поля боя.