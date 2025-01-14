Российские Энгельс и Саратов беспилотники атаковали второй раз за неделю: снова горит нефтебаза

В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали города Саратов и Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские СМИ.
«В результате атаки БПЛА повреждены два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал Бусаргин.
По словам российского губернатора, пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
Также глава региона сообщил, что школьные занятия в Саратове и Энгельсе сегодня пройдут в дистанционном режиме.
Как отмечают в соцсетях, дроны снова атаковали нефтебазу, которая расположена в Энгельсе.
На одном из обнародованных в соцсетях видео слышно, как местная жительница говорит о том, что загорелись баки с топливом.
«Опять баки загорелись. Туда и попали», — говорит женщина.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области РФ. Тогда в результате атаки загорелась нефтебаза. Пожар не могли потушить несколько дней. 8 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области. Нефтебаза поставляла топливо для самолетов стратегической авиации РФ.