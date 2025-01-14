Российские войска убили двух жителей Часового Яра, еще двое ранены

За прошедшие сутки, 13 января 2025 года, войска РФ убили двух жителей Донецкой области — в Часовом Яру. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще два человека в области за сутки получили ранения. Один был ранен в Великой Новоселке, другой в Андреевке», — добавил начальник областной ОВА.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2928 человек убитыми и 6573 — ранеными.
Напомним, ВСУ рассказали, почему войска РФ отказались напрямую наступать на Покровск.
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