УВКПЧ ООН опубликовало новые факты о жестоких пытках в тюрьмах Донецка и Луганска

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжает фиксировать случаи пыток электрическим током и сексуальное насилие, которые «силовики» группировок «ДНР/ЛНР» применяют к задержанным. Новые факты изложены в последнем докладе о ситуации с правами человека в Украине.



УВКПЧ пообщалось с бывшими пленниками, задержанными «управлениями по борьбе с организованной преступностью» «ДНР/ЛНР» и «МГБ ЛНР».



Семеро из них рассказали, что их избивали, душили «сухим» способом, били электрическим током, применяли сексуальное насилие, в том числе удары по половым органам и применение к ним электрического тока, пытки положением, длительное одиночное содержание под стражей, лишение воды, пищи, сна или доступа к туалету, угрозы физическим насилием заключенным и их семьям.



Инциденты, о которых они сообщили, имели место в период с 2015 по 2018 год.



Один из задержанных сказал УВКПЧ, что после его задержания в Луганске в июне 2018 года его закрыли в мусорном контейнере на три дня. Его не выпускали для похода в туалет и не кормили, давали только воду.



Другой задержанный сообщил, что в ноябре 2016 года в помещении «управления по борьбе с организованной преступностью» в Донецке человек в маске избил его резиновой палкой по туловищу, бедрам, пяткам и почкам. На другой день задержанного заставили держать стул на вытянутых руках, а когда стул упал, его избили.



Третий задержанный рассказал УВКПЧ, что в апреле 2018 года в помещении «управления по борьбе с организованной преступностью» в Луганске, пока он был в наручниках, ему на голову одели противогаз и пустили через противогаз неустановленный газ, из-за чего он потерял сознание. На другой день ему вытянули руки и ноги, связали их, и избили ногами по половым органам, в результате чего мужчина потерял сознание от боли.



В УВКПЧ отмечают, что силовики «Л-ДНР» пытают для того, чтобы заставить жертв признаться, согласиться на съемку или иным образом сотрудничать со «следствием».



Так, один задержанный рассказал, что в июне 2018 года сотрудники «МГБ ЛНР» подключили провода от военно-полевого телефона к его половым органам и пропускали через них электрический ток с целью заставить его записать видеообращение «против Украины»