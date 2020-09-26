«ДНР» запретила массовые мероприятия и прием людей в «госорганах»

На территории Донецкой области, подконтрольной «ДНР», запретили массовые мероприятия и прием людей в «госорганах». Соотвествующий «указ» издал глава формирования Денис Пушилин.



Кроме того, им запрещается личный прием граждан на предприятиях, учреждениях, организациях, выездные приемы граждан, местными «администрациями», а также проведение уроков физической культуры не только в залах, но и на открытом воздухе.



Отмечается, что запрет не распространяется на оказание «госуслуг».

На празднование Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября в Донецке организовали бесплатный концерт российского музыканта Григория Лепса. По данным «ДНР» на центрально площади города — Ленина — собрались около 70 тысяч человек.



«ДНР» сообщила, что за сутки 25 сентября в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 5 летальных случаев из-за COVID-19, а также 73 новых случаев заболевания.