Лубкивский уже присутствовал на заседании ТКГ. Но спикером пока не назначен

Возможный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Маркиян Лубкивский присутствовал на заседании ТКГ 30 сентября. Об этом сообщил представитель ОРДО в делегации Украины, журналист Сергей Гармаш.



«Думаю, не раскрою государственной тайны, если скажу, что на последней ТКГ он присутствовал», — сказал Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».



При этом Гармаш отметил, что на тот момент Лубкивский не был утвержден в качестве спикера.



Пока что официальных сообщений о назначении Лубкивского не было. Сам он вчера сказал, что ему нужно еще несколько дней, чтобы определиться.

О том, что кадровый украинский дипломат Маркиян Лубкивский рассматривается на должность спикера украинской делегации ТКГ стало известно на этой неделе.



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