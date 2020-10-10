В Украине за сутки - 5 728 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 1 920 пациента, умерли за сутки 108 ранее заболевших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Количество инфицированных в стране с начала пандемии составило на утро субботы 256 266 человек, умерли от коронавируса 4 887 человек, выздоровели – 112 570.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 138 809 человек, на 3 700 больше, чем за предыдущие сутки.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (510), в Киеве (532), в Одесской (338), Хмельницкой (402), Тернопольской (306) областях.



Днем ранее в стране был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 5 804 человека.