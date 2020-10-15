«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»

Так называемый «суд» группировки «ДНР» лишил свободы местного жителя на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже» в пользу украинской спецслужбы. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ДНР».



Дзыцюка В.Н обвиняют в сборе и передаче ГУР Минобороны Украины сведения относительно мест дислокации подразделений «ДНР».



Кроме этого, утверждается, что Дзыцюк был включен в группу ГУР МО Украины и прошел обучение приемам сборки взрывных устройств.



Его также обвиняют в перемещении через линию соприкосновения в мае 2017 года двух взрывных устройства якобы для проведения терактов.