«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»

Группировка «ДНР» представила эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Об этом сообщил «Минстрой» формирования.







Там также отметили, что на разработку проектной документации выделено 18 млн рублей (6,5 млн грн). Деньги выделены из «фонда главы ДНР».



Год назад «ДНР» сообщала, что проведет полную реконструкцию дворца в 2020 году.



Сейчас пострадавший в ходе обстрелов в 2014 году дворец молодежи «Юность» выглядит так:





В 2018 году директор «Юности» рассказал, что денег на восстановление здания у «ДНР» нет.



В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт ДМ «Юность» выделят семья Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей (около 182 млн грн), но ремонт так и не был начат.



Замдиректор ДМ Гелена Ефимова позже заявляла, что реконструкция ДМ обойдется примерно в 260 миллионов рублей (около 95 миллионов гривен).



Отметим, что в 2016 году также «ДНР» сообщала, что возьмется за реконструкцию цирка «Космос», который открыли в 1969 году. Однако, по состоянию на сегодня никаких работ проведено не было.