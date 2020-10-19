Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»

19 октября 2020, 18:19

«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»

Группировка «ДНР» представила эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Об этом сообщил «Минстрой» формирования.



Там также отметили, что на разработку проектной документации выделено 18 млн рублей (6,5 млн грн). Деньги выделены из «фонда главы ДНР».

Год назад «ДНР» сообщала, что проведет полную реконструкцию дворца в 2020 году. 

Сейчас пострадавший в ходе обстрелов в 2014 году дворец молодежи «Юность» выглядит так:

В 2018 году директор «Юности» рассказал, что денег на восстановление здания у «ДНР» нет.

В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт ДМ «Юность» выделят семья Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей (около 182 млн грн), но ремонт так и не был начат.

Замдиректор ДМ Гелена Ефимова позже заявляла, что реконструкция ДМ обойдется примерно в 260 миллионов рублей (около 95 миллионов гривен).

Отметим, что в 2016 году также «ДНР» сообщала, что возьмется за реконструкцию цирка «Космос», который открыли в 1969 году. Однако, по состоянию на сегодня никаких работ проведено не было.

ТЕГИ

Прочее
Юность ДНР
Места
Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:57
В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19
18:19
«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»
17:42
В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»
15:07
«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
11:25
За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека
10:49
«ЛНР» заявила о 28 новых случаях COVID-19 и одной смерти
21:24
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
15:05
В Донецк передали более 400 тонн гуманитарной помощи
11:42
«ЛНР» продлила самоизоляцию для учащихся и закрыла ночные клубы
10:53
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 119 заболевших и 12 умерших от COVID-19
10:17
«ЛНР» зафиксировала 22 заболевших COVID-19 и 2 смерти
23:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
19:57
В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19
18:39
Резников высказался о «неработающих» минских соглашениях. Предложил новые — Стокгольмские
18:19
«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»
17:42
В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»
16:35
Боевику из Горловки заочно сообщили о подозрении в избиении задержанных
15:36
В Луганской области произошла 43-я смерть от коронавируса
15:07
«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса
14:40
На Луганщине вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
13:44
Мобильные госпитали готовятся развернуть в Донецкой области и еще двух регионах 
12:56
Авторы книги о Стусе обжалуют решение суда в пользу Медведчука
12:30
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
12:06
В Мариуполе откроют новую ПЦР-лабораторию
11:01
В ВСУ произошел 14-й летальный случай из-за COVID-19
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
10:43
СМИ: Завод в Запорожье в обход санкций собирает российские автомобили
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция