Коронавирус в Донецкой области: две смерти и 240 заболевших за сутки

В Донецкой области произошло еще две смерти, вызванных осложнениями из-за коронавируса. Новыми жертвами стали 67-летняя мариупольчанка и 84-летний мариупольчанин.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за 20 октября диагноз COVID-19 подтвержден у 240 человек, в том числе у 14 детей.



География новых случаев:



— 87 в Славянске (3 ребенка);

— 50 в Мариуполе (6 детей);

— 36 в Краматорске (1 ребенок);

— 22 в Славянском районе (1 ребенок);

— 9 в Доброполье;

— 6 в Константиновке;

— 5 в Торецке;

— по 4 в Бахмуте (1 ребенок), Мирнограде, Лиманской ОТО (2 ребенка);

— по 3 в Марьинском и Бахмутском районах;

— по 2 Никольском и Мангушском районах;

— по 1 в Покровске, Покровском и Великоновоселковском районах.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 7630 заболевших коронавирусом. Из них 2281 человека выздоровели, а 85 умерли. Продолжают лечение 5264 человека.