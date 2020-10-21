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Коронавирус в Донецкой области: две смерти и 240 заболевших за сутки

21 октября 2020, 08:55

Коронавирус в Донецкой области: две смерти и 240 заболевших за сутки

В Донецкой области произошло еще две смерти, вызванных осложнениями из-за коронавируса. Новыми жертвами стали 67-летняя мариупольчанка и 84-летний мариупольчанин.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, за 20 октября диагноз COVID-19 подтвержден у 240 человек, в том числе у 14 детей.

География новых случаев:

— 87 в Славянске (3 ребенка);
— 50 в Мариуполе (6 детей);
— 36 в Краматорске (1 ребенок);
— 22 в Славянском районе (1 ребенок);
— 9 в Доброполье;
— 6 в Константиновке;
— 5 в Торецке;
— по 4 в Бахмуте (1 ребенок), Мирнограде, Лиманской ОТО (2 ребенка);
— по 3 в Марьинском и Бахмутском районах;
— по 2 Никольском и Мангушском районах;
— по 1 в Покровске, Покровском и Великоновоселковском районах.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 7630 заболевших коронавирусом. Из них 2281 человека выздоровели, а 85 умерли. Продолжают лечение 5264 человека.

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