Боевики трижды обстреляли военных с начала суток

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из стрелкового оружия вблизи Лебединского, а в районе Авдеевки — из ручного противотанкового гранатомета.



«Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет», — говорится в сообщении.



Кроме этого, зафиксирован пролет БПЛА типа «Орлан» вдоль линии разграничения вблизи Марьинка и Авдеевка. Военные подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.