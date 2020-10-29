На Луганщине — 66 заболевших и одна смерть вследствие COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 66 заболевших COVID-19 и один летальный случай. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 80-летняя женщина из Сватовского района.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 36 человек, Лисичанск — 9, Рубежное — 7, Беловодский, Кормянский, Меловской и Старобельский районы — по 2, Новоайдарский — 3, Попаснянский, Сватовский и Станично-Луганский районы — по 1.



С начала пандемии на Луганщине коронавирусная инфекция выявлена у 3482 человек. Из них 1198 человек выздоровели, 69 — умерли.



В Украине за сутки зафиксировали 7342 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли 113 человек, а 2990 выздоровели.