Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию на Донбассе

Федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и министра иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном режиме обсудили конфликт на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.



Стороны обговорили ход переговоров в ТКГ и «нормандском формате» по мирному урегулированию.



«Подчеркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского "Комплекса мер" и договоренностей парижского саммита "нормандского формата" 2019 года», — говорится в сообщении.