Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии

Политика



Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст баллистические ракеты России. Об сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Иран предоставил России сотни дронов, но возможная передача баллистических ракет «станет тревожным развитием событий», утверждают источники издания.



В Верховную Раду поступило заявление об отставке от министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. Также заявления поступили от вице-премьер-министерки по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.



Общество



Третьи сутки тушат пожар в парке «Святые горы» на Донетчине, который возни из-за российского обстрела. Сейчас пожар классифицирован как ЧС природного характера местного уровня. Общая площадь пожара — около 5000 га, огонь уже удалось потушить на площади 1200 га. Повреждены 32 частных дома, 8 автомобилей и автоприцеп.



Компания «Укрпочта» будет продолжать функционировать в Покровске Донецкой области. По словам гендиректора Игоря Смилянского, в городе работают 4 отделения, еще 2 — в Покровской громаде, остальные села покрывается на 100% передвижными отделениями.



В некоторых захваченных населенных пунктов Донецкой области будут взымать плату за воду. При этом в ряде городов жители начали массово жаловаться на качество подаваемой воды, а также на оплату за услугу «задним числом».



На оккупированной Луганщине подорвали капитана «полиции» Сватово Евгения Усенко. Он был временно исполняющим обязанности заместителя начальника «ОУУП и ПДН ОМВД России "Сватовский"».



Боевые действия



Продвижение российских войск к Покровску не только угрожает самому городу и важным линиям снабжения, но и украинскому гарнизону, и гражданским, которые все еще остаются в городе. Украинские войска, находящиеся к югу от Покровска, также в опасном положении. Об этом пишет американское издание Forbes.



По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские военные восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).



Войска РФ, вероятно, расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении. В одном из Telegram-каналов опубликовали сообщение о том, что трое украинских военных вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подошли российские военные. Украинцев уложили лицом на землю, после чего расстреляли. В офисе генпрокурора сообщили, что начато расследование.



Российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены. Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами, спасатели продолжают работу.



Российские войска сбросили авиабомбу КАБ-500 на Константиновку. Повреждены коммерческие объекты, фасады частных домов, окна, линия «ДТЭК», разрушено здание. Пострадавших нет. Покровск обстреляли с помощью ствольной артиллерии, трое людей получили ранения.



В результате попадания ракет в здание отеля в Запорожье погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Их 12-летнюю дочь спасатели достали из-под завалов и госпитализировали.



В оккупированном Мариуполе неизвестные совершили покушение на «председателя Мариупольского горсовета» Олега Носенко, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, Носенко после удара тупым предметом в область затылка находится в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.



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