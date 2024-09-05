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Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда

05 сентября 2024, 23:05

Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда

Политика

Глава Кремля Владимир Путин назвал «освобождение Донбасса» приоритетной целью РФ.

Румыния бесплатно передаст Украине одну из систем ПВО Patriot, которую заказала для собственных нужд. Речь идет о передаче одной из семи закупленных в США систем в современной конфигурации 3+.

Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Эту должность занял Андрей Сибига. В целом, ВР назначила девять министров и поддержала увольнение еще двух.

Общество

Посадка на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена из-за боевых действий. С 5 сентября эвакуационные поезда для жителей Донецкой области будут отправляться со станции Павлоград в Днепропетровской области.

За последнюю неделю из Константиновской громады Донецкой области эвакуировано 433 человека, в том числе 249 детей.

Из-за российских обстрелов объявлена эвакуация из 5 населенных пунктов Сумской области.

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в деоккупированных селах все еще проживает 18 человек. По его словам, местные власти призывают людей соглашаться на эвакуацию. 

Информация о том, что в СИЗО умер народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, не подтвердилась. Ранее о смерти народного депутата сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. Позже он выступил с опровержением этой новости.

Боевые действия

По данным американского Института изучения войны, украинские силы недавно восстановили утраченные позиции западнее оккупированного Донецка, в восточной части села Максимильяновка.

По состоянию на начало сентября в Донецкой области около 117 тысяч тонн отходов от разрушений гражданской инфраструктуры в результате российских обстрелов.

В Славянске в результате обстрела загорелись дома на Восточном. В Покровске поврежден городской путепровод в результате удара россиян. Один человек погиб и шестеро ранены в результате ударов по Константиновке.

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве.

Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка 4 сентября возросло. В больнице скончалась женщина, медикам не удалось ее спасти. Во время обстрела семья находилась на рынке. Мужчина и дочь погибли на месте, их сын сейчас находится в реанимации.

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