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Главное за день: Жертвы атак во Львове и Кривом Роге. Удар по рынку в Донецке

04 сентября 2024, 23:19

Главное за день: Жертвы атак во Львове и Кривом Роге. Удар по рынку в Донецке

Политика

Верхованая Рада не поддержала заявление об увольнении министерки Ирины Верещук. Также народные избранники проголосовали за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции и вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишинрой. Вдобавок ВРУ поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Общество

Власти приняли решение о проведении обязательной эвакуации людей из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов.

В прифронтовом Покровске сейчас находятся 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей. В городе продолжают работать банкоматы. Однако практически 90% всех учреждений, использовавшихся ранее местными жителями уже закрыты. Продолжается эвакуация.

В Донецкой области продолжается тушение лесного пожара в Нацпарке «Святые горы». Огонь прошел в пределах Донецкой и Харьковской областей площадью более 5 тысяч гектар. В поселке Яровая огонь повредил 43 дома, три хозяйственные постройки и восемь автомобилей. Спасатели эвакуировали трех человека. Информация о пострадавших не поступала.

Боевые действия

По данным аналитиков DeepState, армия РФ оккупировала село Пречистовка Донецкой области. Также оккупанты продвинулись вблизи села Водяное на Донетчине.

В Институте изучения войны сообщили, что российские оккупанты, вероятно, захватили село Галицыновка Донецкой области и находятся примерно в восьми километрах от Покровска.

В Полтаве увеличилось количество погибших в результате российского удара 3 сентября. Погибли 53 человека, известно также о 298 пострадавших. Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение.

В результате атаки по центру Львова семеро человек погибли, среди них двое детей: 7 и 14 лет, пострадали 53. Повреждены около 70 многоквартирных и частных домов. Большинство поврежденных объектов — это все историческое наследие.

В ходе ракетной атаки российских войск на Кривой Рог пострадали шестеро человек. В больнице находятся три раненых, среди которых 10-летняя девочка.

На Южноукраинской АЭС в Николаевской области зафиксировали снижение мощности из-за ударов войск РФ по энергосистеме. «Энергоатом» заявил, что никакой аварии на АЭС не было, однако после обстрелов «обнаружили замечания» на одном энергоблоке.

ВС РФ нанесли удар по одной из автодорог на выезде из Торецка, получили ранения двое мужчин. На момент атаки они находились в автомобиле, пытаясь выехать из города. В Константиновке из-за атаки армии РФ по жилой застройке погиб местный житель, еще четыре человека ранены. В Курахово в результате атаки погибла женщина.

В результате обстрела рынка «Сокол» в захваченном Донецке погибли трое людей, еще пять человек получили ранения.

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