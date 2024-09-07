Что происходит на фронте: остро на Кураховском и Покровском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений, большинство из них пришлось на Покровское (49 боев) направление и на Кураховское (46 атак). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Так, на Покровском направлении украинские защитники отразили 49 штурмов районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.



На Кураховском направлении Силы обороны остановили 46 атак российский войск у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.



В то же время проект DeepState сообщает, что оккупант продвинулся в Украинске и возле Красногоровки.

Аналитики американского Института изучения войны в свою очередь отметили, что украинские войска недавно вернули утраченные позиции возле Покровска Донецкой области.



В то же время российские оккупационные войска недавно продвинулись возле Торецка Донецкой области.