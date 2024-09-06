Зеленский о гарантиях безопасности для Украины: Они не должны быть похожи на «Минск»

Гарантии безопасности Украины должны отличаться от Минских договоренностей, убежден президент Владимир Зеленский. Он считает, что формат «Минска» был «ловушкой», поскольку предполагает замороженный конфликт — он в свою очередь дал РФ возможность подготовиться к полномасштабной войне.



«Поэтому Минск нельзя сравнивать с реальными гарантиями безопасности с Украиной», — сказал президент на международном экономическом форуме «Амброзетти» в Италии.



Глава государства отметил, что не верит в возможность договоренностей с Путиным.



«Я приехал в нормандский формат, у нас была встреча Германия-Франция-Россия-Украина. И я с ним говорил. И мы с ним договорились, что будет временное прекращение огня с обеих сторон… Через некоторое время они начали нас убивать на контактной линии», — рассказал Зеленский.



Президент отметил, что перезвонил Путину напомнив о временном прекращении огня.



«Он сказал да, мы сейчас исправим. Прошло некоторое время и они снова начали нас убивать. Они готовились. Поэтому никакого замороженного конфликта», — отметил глава государства.



Зеленский в то же время подчеркнул, что нормальное восстановление Украины будет невозможным без нормальной безопасности.



Также украинский лидер убежден, что членство Украины в Европейском Союзе и НАТО без возможности повторения российской агрессии есть условием нормального восстановления страны в послевоенный период.