Жителям Донецка обещают перерасчет за некачественную воду, но не устранение проблемы

В оккупированном Донецке 331 улица остается без воды. Ежедневно выполняется подвоз воды тридцатью цистернами, однако водителей не хватает, заявили в группировке «ДНР» по итогам совещания об отопительном сезоне.



В Донецке, Горловке и Ясиноватой есть проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Как заявляют местные «чиновники», из-за регулярных обстрелов на некоторых объектах необходимо вновь закрыть тепловой контур.



Кроме этого, жители оккупированных городов и сел жалуются на некачественную воду в кранах. В «ДНР» утверждают, что коммунальные службы проведут перерасчет оплаты за воду, если подать заявку. Устранить проблему некачественно воды на данный момент не могут — ссылаются на износ труб.



«Вода проходит фильтровальные станции и на выходе соответствует санитарным нормам. Но наши трубопроводы не ремонтировались десятилетиями, поэтому в воду, пока она доходит в дома, попадают примеси. Если из вашего крана течет не чистая вода, а коричневая жидкость, подавайте заявку в водоканал», — заявил «первый вице-премьер ДНР» Андрей Чертков.