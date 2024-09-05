Обстрел рынка в Донецке: количество погибших возросло

Число погибших в результате обстрела Кировского района Донецка 4 сентября возросло. В больнице скончалась женщина, медикам не удалось ее спасти. Об этом передает ДАН.



Как известно, во время обстрела семья находилась на рынке. Мужчина и дочь погибли на месте, их сын сейчас находится в реанимации.



Таким образом, по состоянию на утро 5 сентября в Донецке четверо погибших.



Ранее мы писали, что днем 4 сентября во временно оккупированном Донецке произошел обстрел, в частности, под удар попал местный рынок «Сокол», микрорайон Текстильщик. Трое людей погибли. По предварительной информации, еще пять человек получили ранения.