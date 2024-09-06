Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград

Политика



Гарантии безопасности Украины должны отличаться от Минских договоренностей, убежден президент Владимир Зеленский. Он считает, что формат «Минска» был «ловушкой», поскольку предполагает замороженный конфликт — он в свою очередь дал РФ возможность подготовиться к полномасштабной войне. Глава государства отметил, что не верит в возможность договоренностей с Путиным.



Общество



В Покровске Донецкой области продолжается эвакуация, в городе проживает 24500 жителей. Некоторые административные учреждения продолжают работать. Однако последнюю гражданскую больницу Покровского района, весь персонал, медицинское оборудование и материалы, пришлось перевести в другое место.



На оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» в очередной раз задержала местного жителя, обвинив его в «терроризме». Мужчина, по утверждению боевиков, делал денежные переводы украинскому полку «Азов».



Жена Игорь Гиркина Мирослава Регинская опровергла информацию о том, что её муж, Игорь Гиркин, выходит из колонии и отправляется воевать в Украину.



Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий временно возглавит Анатолий Стельмах.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, силы обороны Украины восстановили позиции в поселках Нью-Йорк и Нелиповка на Донетчине и селе Липцы Харьковской области.



Журналисты CNN обнародовали видео, снятое во время боев в конце августа вблизи города Покровск Донецкой области. На кадрах можно увидеть очевидную казнь российскими войсками трех сдавшихся украинских бойцов. Этот инцидент является частью схемы очевидных казней, темпы которых в этом году выросли.



Росармия нанесли ракетный удар по Павлограду, один человек погиб, 64 пострадали. В городе повреждены несколько предприятий, более 30 многоэтажек, 27 магазинов и детский сад.



В результате российского обстрела приграничной зоны Черниговщины ранены два мирных жителя.



Один человек погиб в результате ночного удара по Райгородку Николаевской громады возле Славянска Донецкой области.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела Петровского района оккупированного Донецка ранены три женщины и один мужчина.



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