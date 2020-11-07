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Открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом: Информации о режиме работы с 10 ноября пока нет

07 ноября 2020, 12:30

Открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом: Информации о режиме работы с 10 ноября пока нет

Информации о режиме функционирования новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области, открытие которых ожидается 10 ноября, пока что нет. Об этом «Новостям Донбасса» «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

«Пока что нет распоряжения командующего Объединенных сил относительно режима функционирования этих КПВВ. Когда будет такое распоряжение, то информация об этом сразу появится на странице Объединенных сил в Facebook», — сказал Лизогуб.

Вместе с тем начальница пресс-службы Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко сказала «НД», что, по всей видимости, КПВВ «Счастье» будет функционировать по весеннему графику.

«6 ноября была проведена инспекция готовности к работе КПВВ "Счастье". Ожидается, что 10 ноября, по решению командующего операции Объединенных сил, КПВВ будет работать по осеннему графику с 7 утра до 18:30», —отмечает Доценко.

Отвечая на вопрос о возможности пропускных ограничений из-за карантина, спикер пограничного отряда также отметила, что это станет известно из распоряжения командующего Объединенных сил.

«То есть [станет известно,] будет ли это обычный пропуск с выполнением карантинных ограничений: маска, температурный скрининг и установление на телефон программы "Дій вдома", либо это будут уже другие какие-то ограничения, например, как в Станице Луганской», — пояснила Доценко.

На КПВВ «Станице Луганская» пропуск людей был ограничен до 15 ноября. По решению командующего Операции объединенных сил в порядке исключения могут пропустить тех, у кого есть веские причины, подтвержденные документами: необходимость воссоединения семьи или похороны близких людей, а также заболевание и необходимость лечения на подконтрольной территории Украины.

Жители временно неподконтрольных Украине районов могут вернуться домой через КПВВ «Станица Луганская», если зарегистрированы на оккупированной территории.

Сервисный центр на КПВВ «Счастье». Фото: Facebook/Минреинтеграции

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