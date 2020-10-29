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В ГПСУ подтвердили, что жители ОРЛО могут пересечь КПВВ в сторону Луганска

29 октября 2020, 12:35

В ГПСУ подтвердили, что жители ОРЛО могут пересечь КПВВ в сторону Луганска

Жители временно неподконтрольных Украине районов могут вернуться домой через КПВВ «Станица Луганская», если зарегистрированы на оккупированной территории.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

«Для граждан, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории, командующий ООС принял такое отдельное решение и они могут проследовать к месту своей регистрации», — сказал Лизогуб, комментируя вчерашнее сообщение штаба ООС о продлении ограничения работы КПВВ «Станица Луганская» до 15 ноября.

При этом представитель ГПСУ отметил, что для остальных граждан условия проезда на подконтрольную Украине территорию или в сторону Луганска остаются прежними. Во время действия ограничений необходимо получить разрешение командующего ООС на пересечение линии соприкосновения. Каждая заявка рассматривается индивидуально, исходя из наличия жизненно важных обстоятельств для пересечения КПВВ.

Работа КПВВ «Станица Луганская» остается ограниченной с 15 октября. Украинская сторона объясняет это неблагоприятной ситуацией с COVID-19 на неподконтрольной территории.

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