Мэра города на Луганщине задержали по подозрению в получении «отката»

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Мэр города Кременная Луганской области Юрий Прокопенко задержан по подозрению в вымогательстве и получении «отката» за заключение договоров подряда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, не называя имя подозреваемого. По данным «Новостей Донбасса», речь идет о городском голове Кременной.



По данным следствия, подозреваемый и его первый заместитель требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.



В октябре первый заместитель был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.



В настоящее время решается вопрос об избрании Прокопенко меры пресечения.

По результатам выборов 25 октября мэром Кременной избран кандидат от ОПЗЖ Владимир Струк (51,68%). Он опередил действующего мэра Юрия Прокопенко (29,97%). Струк еще не вступил в должность.