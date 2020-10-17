Заммэра на Луганщине задержали во время получения «отката»

Правоохранители задержали первого заместителя городского головы в Луганской области во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, чиновник требовал «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.



Подозреваемый получил от местного предпринимателя 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.



Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения «отката».

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



Разоблачением чиновника занимались полицейские города Рубежное и Главный отдел по борьбе с коррупцией СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Северодонецка.