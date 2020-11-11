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Украина в ОБСЕ рассказала о провокациях боевиков и потерях в рядах ОС с начала перемирия

11 ноября 2020, 22:48

Украина в ОБСЕ рассказала о провокациях боевиков и потерях в рядах ОС с начала перемирия

В период с 27 июля по 10 ноября боевики совершили 247 вооруженных провокаций, в результате чего погибли трое украинских бойцов, еще 10 получили ранения. Об этом украинская делегация в ОБСЕ проинформировала иностранных дипломатов во время заседания Форума безопасности сотрудничества в Вене, передает «Укринформ».

Отмечается, что в пяти случаях боевики вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, минометов калибра 82 мм вблизи Авдеевки, Водяного и Новгородского.

Кроме того, за этот период боевики 3-4 раза применяли запрещенные БПЛА, в том числе для сброса гранатометных снарядов на украинские позиции.

«В результате вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований погибли 3 украинских военнослужащих, еще 10 украинских воинов получили ранения», — сообщила делегация Украины.

Было отмечено, что украинская сторона рассматривает такие действия российских оккупационных сил как грубое нарушение Минских договоренностей и согласованного 22 июля режима «тишины», а также «целенаправленными шагами с целью дестабилизации ситуации на временно оккупированных Российской Федерацией районах Донецкой и Луганской областей и прилегающих территорий и последующим разжиганием Россией начатого ею конфликта».

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