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В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку

27 ноября 2020, 12:27

В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку

Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) намерен проводить испытания российской взрывчатки.

Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Юнион» со ссылкой на руководство института.

Там отметили, что оборудованием МакНИИ заинтересовались коллеги из России. Другие детали сделки с российской стороной в сюжете не приводятся.

Сейчас на территории института в Макеевке продолжаются испытания взрывчатки, которую планируют использовать на местных угольных предприятиях.

МакНИИ был основан почти сто лет назад и является единственным учреждением такого рода на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях Донбасса.

Ранее в «ДНР» рассказали о переговорах с Минпромторгом РФ о включении почти 20 местных предприятий в реестр российских производителей.

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