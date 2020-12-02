Президент подписал закон о бесплатном питании для детей погибших на Донбассе военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обеспечение бесплатным питанием детей, у которого один из родителей погиб или пропал без вести, защищая Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — сказано в сообщении.



Отмечается, что также закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или профессионального перед высшим образованием, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших.



Соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины» Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.