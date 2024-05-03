Страны «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию российских активов — FT

Представители стран «Большой семерки» (G7) больше не обсуждают вопрос полной конфискации активов России. Об этом они заявляют в частном порядке, пишет британская газета Financial Times.

Украинская сторона при этом продолжает настаивать на конфискации. Однако представители G7 к этому вопросу не возвращаются.

«Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — отметили источники.

Европейские страны пытаются игнорировать все, что может затронуть активы. Таким образом они пытаются «избежать возмездия».

Кроме того, авторы обратили внимание, что Индонезия и Саудовская Аравия оказывают влияние на страны Евросоюза. Они просят не изымать активы России, так как боятся за будущее собственных резервов, которые хранятся на Западе.

Ранее сообщалось, что Россия может ответить на изъятие своих активов в США. Так, Москва в ответ угрожает конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов.