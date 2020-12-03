Штаб ООС заявил о новых нарушениях режима «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что вблизи Водяного боевики открывали огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке совершено «дистанционное минирование» позиций украинских войск, используя несколько запрещенных мин ПОМ-2.



С начала текущих украинская сторона зафиксировала два нарушения режима тишины на Донбассе.



Так, недалеко от Водяного боевики применили несколько мин калибром 120 миллиметров, а также снова осуществили «дистанционное минирование».



Группировки «ДНР» и «ЛНР» про обстрелы не сообщали.



С 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 784 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Речь о 1 088 взрывах, 86 пролетевших боеприпасах, 33 вспышках дульного пламени, 27 осветительных ракетах, 1 550 очередях и выстрелах.



В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.