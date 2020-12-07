Омбудсвумен временно отстранила своего представителя на Донбассе из-за драки в ресторане

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский отстранен от должности на время служебной проверки. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Ранее стало известно, что в субботу, 5 декабря, Лисянский побил охранника ресторана в Святогорске. Соответствующие видео было опубликовано в сети.



Денисова отметила, что служебная проверка продлится до 21 декабря и по ее результатам «будут приняты соответствующие меры реагирования».



По словам Денисовой, Лисянский сообщил ей о случившемся в воскресенье утром.



Отметим, что сейчас проверку проводят и правоохранители. По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение».