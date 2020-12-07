«Ты что, мусорской?» Представитель омбудсвумен побил охранника ресторана в Святогорске

Представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский побил охранника одного из ресторанов Святогорска. Видео инцидента было опубликовано в сети.



Инцидент произошел вечером в субботу, 5 декабря. По словам владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 — этим временем ограничена работа заведений общепита в период карантина.



На видео, снятом очевидцем, видно, что охранник предупредил Лисянского, что вызовет полицию. В ответ помощник омбудсвумен начал кричать: «Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызвать? Ты меня мусором назвал или что?» После этого Лисянский повалил охранника и ударил его ногой. Охранник попытался встать, но его повалили снова.





Пресс-офицер Славянского отдела полиции Мария Тюрина сообщила «Новостям Донбасса», что по этому факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение». На данный момент правоохранители проводят проверку.



«Новостям Донбасса» не удалось связаться с Павлом Лисянским для получения комментария.