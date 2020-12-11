«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря

С 14 декабря студенты всех вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории вернутся к очной форме обучения. Об этом сообщает «министерство образования ДНР».



Вместе с тем в Донецком национальном медуниверситете имени Горького будет предусмотрен индивидуальный график очного обучения, с учетом расположения клинических кафедр в учреждениях здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз для пациентов с коронавирусом.

«ДНР» ввела дистанционное обучение в вузах с 28 сентября из-за ситуации с коронавирусом. С 16 ноября студенты 1-3 курсов вернулись на очное обучение, при этом студенты старших курсов очной формы обучения, а также все студенты заочной формы продолжили обучение в дистанционном формате.