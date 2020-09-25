Группировка «ДНР» перевела вузы на дистанционное обучение до середины октября из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайт группировки.



Отмечается, что дистанционная форма обучения продлится с 28 сентября по 11 октября.



В тоже время обучающихся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки будут учиться в обычном режиме.

На этой неделе в отдельных районах Луганской области несколько школ закрылись из-за распространения коронавируса. А также запрещены групповые поездки учащихся образовательных учреждений в связи с распространением COVID-19.