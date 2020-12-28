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Донецкая торговая сеть отменила детские утренники после несоблюдения карантина

28 декабря 2020, 09:07

Донецкая торговая сеть отменила детские утренники после несоблюдения карантина

На подконтролной группировке «ДНР» территории сеть торговых центров «Галактика» отменила детские новогодние утренники, которые устраивала по субботам. Об этом говорится в сообщении торговой сети в соцсетях.

Утренники не состоялись 26 декабря, также их проведение отменили 1 января.

Отмечается, что ограничения на проведение мероприятий были временно внесены «предписаниями контролирующих органов». Причины такого решения в «Галактике» не пояснили.

Отмене утренников предшествовали критические публикации в соцсетях. Многие сетовали на большое количество участников утренников и плохую организацию мероприятий. Также торговую сеть обвиняли в несоблюдении карантинных ограничений, что может привести к распространению коронавируса.

Фото: Соцсети

В торговую сеть «Галактика» входят магазины в Донецке, Макеевке, Горловке и Енакиево. Они были открыты в помещениях украинских торговых сетей, которые работали в регионе до начала вооруженного конфликта в 2014 году.

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