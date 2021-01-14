В Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у их посетителей. Соответствующий закон сегодня, 14 января, вступил в силу после публикации в газете «Голос Украины» днем ранее.



Штрафы для владельцев бизнеса составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 3 400 до 5 100 гривен.



Штрафовать будут за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без защитных масок или респираторов, закрывающих нос и рот.



Кроме того, владелец бизнеса может быть оштрафован и за бездействие: если персонал устно не попросил посетителя надеть маску, не отказался его обслуживать и не вызывал полицию.



Штрафовать бизнес будут должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, главные государственные санитарные врачи и их заместители.



Верховная Рада приняла этот закон 241 голосом народного депутата на заседании 17 декабря.



Кроме того, с 21 ноября 2020 года вступил в силу закон о штрафах посетителей за неношение маск в общественных мест.