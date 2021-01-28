На Донетчине почти четыре тысячи детей из ОРДО получают украинское образование дистанционно

Почти четыре тысячи детей из временно оккупированных территорий получают общее среднее образование дистанционно на подконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева, передает пресс-службе ведомства.



Отмечается, что количество таких учащихся выросла почти вдвое: с 2337 человек в 2017 году до 4155 человек в 2020 году. По состоянию на 1 января 2021 года дистанционно получают образование 3797 детей.



Получить украинское образование дистанционно учащиеся могут в 15 учебных заведений в городах Бахмут, Доброполье, Краматорск, Курахово, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Селидово, Славянск, Торецкое, Волноваха, пгт Никольское, село Иллиневка.