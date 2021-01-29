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В Минобразования рассказали, когда пройдет ВНО для детей из ОРДЛО

29 января 2021, 20:39

В Минобразования рассказали, когда пройдет ВНО для детей из ОРДЛО

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания для участников ООС, лиц, которые живут в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоится в период с 6 по 18 мая. Об этом сообщил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает «Укринформ».

Также пройти ВНО в этот период могут лица, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний.

Зарегистрироваться на ВНО на дополнительную сессию те, кто указал на необходимость создания особых условий, находятся на временно оккупированных территориях, или на линии соприкосновения, в период основной сессии находятся за границей или сдают государственные экзамены, могут с 1 февраля по 5 марта.

В целом, регистрация на внешнее независимое тестирование начинается с 1 февраля и продлится до 5 марта, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.

«С 1 февраля начинается регистрация для участия в ВНО и она продлится до 5 марта. До 30 апреля на страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска, где будет указано в какую дату, где и какой предмет сдает участник ВНО. Дополнительный период регистрации продлится с 6 по 18 мая. Финальная стадия проведения ВНО — дополнительная сессия для отдельных категорий участников — с 29 июня по 16 июля», — рассказал Бойко.

Основная сессия ВНО начинается 21 мая тестированием по химии.

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