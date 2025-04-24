Зеленский: Теперь северокорейские ракеты убивают украинцев по вине России — идет проверка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по предварительной информации Россия применила баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом он рассказал в вечернем обращении после массированного обстрела украинских городов.



«Наши спецслужбы проверяют все детали. Если подтвердится, что ракета была произведена в Северной Корее, это станет очередным доказательством преступного сотрудничества Москвы и Пхеньяна», — подчеркнул глава государства.



По словам Зеленского, такая форма «кооперации» делает оружие КНДР все более смертоносным в реальных боевых условиях.



«Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе. Только в этом смысл их сотрудничества», — добавил он.



В Киеве, где в результате ракетного удара пострадало много людей, продолжаются спасательные работы.



«Родные тех, кто мог оказаться под завалами, находятся на месте. Спасатели будут работать, пока не будет установлена судьба каждого», — отметил президент.



Зеленский также сообщил, что только за сегодня по украинским городам было выпущено более 200 единиц поражающего вооружения — ракет и ударных беспилотников. Погибли 12 человек, более 100 получили ранения.



«Мир не может оставлять такие угрозы без ответа. Даже в разгар дипломатических усилий Россия продолжает убивать. Это значит, что Путин ничего не боится», — заявил президент, призвав к реальному давлению на РФ.



Он подчеркнул необходимость полного прекращения ударов и укрепления украинской системы ПВО.

Во время массированной воздушной атаки Россия, предположительно, использовала северокорейскую баллистическую ракету KN-23 (KN-23А). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский военный источник.



Как сообщалось, число погибших в результате российской ракетно-дроновой атаки по Киеву в ночь на четверг достигло 12 человек. Более 90 человек пострадали.