В Кремле прокомментировали блокировку каналов из пула Медведчука

Кремль осуждает блокировку украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с кумом президента России, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



«Мы можем только осудить действия украинской власти. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни пониманию свободы СМИ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.



Он считает, что на такие действия украинских властей стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента России Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».



По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.