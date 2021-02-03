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В Кремле прокомментировали блокировку каналов из пула Медведчука

03 февраля 2021, 11:56

В Кремле прокомментировали блокировку каналов из пула Медведчука

Кремль осуждает блокировку украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с кумом президента России, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Мы можем только осудить действия украинской власти. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни пониманию свободы СМИ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Он считает, что на такие действия украинских властей стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента России Виктора Медведчука.

В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ». 

Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».

По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.

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