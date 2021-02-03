Минкульт будет просить Youtube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина»

Министерство культуры и информационной политики намеренно просить YouTube закрыть страницы телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина» на этой платформе. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.



Министр отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».



По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.