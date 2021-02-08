Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Пророссийские незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра», — написали в пресс-службе.



Также неподалеку Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пророссийские боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В Штабе отметили, что на обстрелы давали адекватный ответ.



О фактах нарушения режима прекращения огня через украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.