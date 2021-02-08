Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Пророссийские незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра», — написали в пресс-службе.
Также неподалеку Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пророссийские боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В Штабе отметили, что на обстрелы давали адекватный ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.
Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.