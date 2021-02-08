Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

08 февраля 2021, 18:05

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Пророссийские незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра», — написали в пресс-службе.

Также неподалеку Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пророссийские боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В Штабе отметили, что на обстрелы давали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:25
СМИ показали еще одну дачу Путина. Она находится в Крыму
17:13
В «ДНР» выступили против концерта российского рэпера Гуфа в Донецке
12:50
Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле
22:13
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
18:15
Правозащитник: «МГБ ЛНР» обвиняет братьев Борисовых в терроризме. Их пытали
14:08
Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела
11:51
«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
10:40
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
10:12
«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
все новости
20:25
СМИ показали еще одну дачу Путина. Она находится в Крыму
19:32
«Северный поток-2» планируют достроить в водах Дании к концу апреля
19:04
Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов
18:29
Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений
18:05
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
17:48
Суд по делу МН17 сделал перерыв до 15 апреля
17:37
В Украине с 1 апреля сделают регистрацию прописки электронной
17:14
На Луганщине СБУ задержала подозреваемых в переправке сигарет из ОРДЛО
17:13
В «ДНР» выступили против концерта российского рэпера Гуфа в Донецке
15:53
Германия выделяет 13 миллионов евро для улучшения 12 больниц на востоке Украины
15:06
Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму»
14:10
Украина уже договорилась о получении 22 млн доз вакцин от ковида, говорят в Минздраве
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция