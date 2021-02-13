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Кулеба: Решение о закрытии «санкционных» телеканалов готовилось с 2018 года

13 февраля 2021, 21:53

Кулеба: Решение о закрытии «санкционных» телеканалов готовилось с 2018 года

Вопрос санкций против трех украинских телеканалов не обсуждался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а само решение готовилось с 2018 года. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Янине Соколовой.

Он прокомментировал вопрос, было ли согласовано решение о наложении санкций на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK с представителями администрации президента США.

Кулеба сообщил, что в разговоре с Блинкеном отметил высокий уровень взаимодействия, которого достигли Украина и США в противодействии российской дезинформации, сдерживании российских информационных операций. Также от украинской стороны глава МИД выразил готовность и далее укреплять взаимодействие в этой сфере.  

«И госсекретарь США подтвердил, что они тоже готовы к такому взаимодействию, но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили, этого не было. Остальное выдумали конспирологи», – подчеркнул Кулеба.  

Он добавил, что решение о санкциях не было поспешным.

«Очень долго, с 2018 года шли к этому, и сейчас просто появилась информация. Две вещи были решающими. Первое – это информация от СБУ, факты, и второе – это политическая воля принимать решения. Потому что очень часто в нашей стране информация есть, а политической воли принимать решения нет. На этот раз была и информация, и политическая воля президента принять решение», – резюмировал глава МИД.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.

Владельцем каналов является народноый депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. 

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.

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