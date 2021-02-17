Патруль ОБСЕ попал под обстрел в районе Петровского

16 февраля возле патруля миссии ОБСЕ вблизи участка разведения сил и средств в районе Петровского произошел взрыв. Об этом сообщается в отчете миссии.



Уточняется, что пятеро сотрудников миссии на двух находился примерно в 1,5 км к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского, когда увидели дым и ощутили ударную волну.



«В 12:51 члены патруля СММ (двое пребывали около автомобилей, а еще трое — внутри автомобилей) увидели черный дым, а затем услышали взрыв на расстоянии примерно 300–400 м к северу от своего местонахождения», - говорится в сообщении.



В миссии отметили, что установить тип примененного вооружения и направление огня не предоставлялось возможным. Патруль незамедлительно покинул этот район и переместился к селу Стыла.