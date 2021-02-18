Пограничники в Меловом просят едущих из ОРДЛО отказываться от правовой помощи. Так штраф не оспорят в суде, говорят правозащитники

Пограничники КПП «Меловое» нарушают права жителей временно неподконтрольной территории. Именно через этот пропускной пункт в Луганской области проходят граждане, едущие из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию через Россию.



Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



По его словам пограничники заставляют людей подписывать заявление об отказе от правовой помощи.



«Такие действия сотрудников Луганского пограничного отряда грубо нарушают Конституционное право человека на защиту, ст. 268 КУоАП. Причина в том, что первые выигранные нами дела, как раз касались того, что пограничники не обеспечивали право на защиту, чем допускали процессуальные нарушения и судьи отменяли решения [о штрафах]», — написал Павел Лисянский.



Как добавил правозащитник, если человек отказывается подписывать заявление, то на него оказывают давление и просят его написать.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию есть проезд через Россию.

Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



Народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов в своем видеоблоге рассказал о порядке действий для граждан, которых штрафуют при проезде на подконтрольную украинской власти территорию из временно оккупированных районов Донбасса через Россию, чтобы избежать штрафа.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.