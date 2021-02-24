Военный задержал боевика, который прорывался на позиции ООС

Военнослужащий Объединенных сил задержал участника незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Боевик пытался проникнуть на украинские позиции вблизи поселка Чермалык в Донецкой области. Его задержал военный, который нес дежурство на наблюдательном посту.



«В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта», — говорится в сообщении.





С полуночи и по состоянию на 18:00 не законные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь в пригородах Авдеевки, Пивденного и Марьинки, используя стрелковое оружие и гранатометы.