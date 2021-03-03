На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне

В Донецкой области вдоль линии разграничения восстановлено 8 207 домов, в том числе 7 349 частных домов. Об этом сообщил на брифинге глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что в 2020 году восстановлено 1370 единиц жилья, сейчас анализируются потребности и программа по восстановлению разрушенного жилья будет продолжаться.



«На конец февраля 2021 года в области остаются поврежденными или разрушенными 5 583 жилых дома», – уточнил Кириленко.



Глава области сообщил, что денежную компенсацию за разрушенное жилье в январе-феврале решено выплатить еще дополнительно 31 человекам на общую сумму 7,9 млн грн. При этом компенсациями охвачены жители фактически всей линии разграничения, всего из 11 населенных пунктов.



Павел Кириленко добавил, что на этот год уже получено предварительное согласие от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о направлении 150 работников ГСЧС из разных областей для того, чтобы провести восстановительные работы в прифронтовой зоне на Донетчине.

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