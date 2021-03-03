Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне

03 марта 2021, 16:48

На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне

В Донецкой области вдоль линии разграничения восстановлено 8 207 домов, в том числе 7 349 частных домов. Об этом сообщил на брифинге глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что в 2020 году восстановлено 1370 единиц жилья, сейчас анализируются потребности и программа по восстановлению разрушенного жилья будет продолжаться.

«На конец февраля 2021 года в области остаются поврежденными или разрушенными 5 583 жилых дома», – уточнил Кириленко.  

Глава области сообщил, что денежную компенсацию за разрушенное жилье в январе-феврале решено выплатить еще дополнительно 31 человекам на общую сумму 7,9 млн грн. При этом компенсациями охвачены жители фактически всей линии разграничения, всего из 11 населенных пунктов.

Павел Кириленко добавил, что на этот год уже получено предварительное согласие от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о направлении 150 работников ГСЧС из разных областей для того, чтобы провести восстановительные работы в прифронтовой зоне на Донетчине.

Читайте также:

Кириленко анонсировал строительство отдельной ветки водопровода для Торецка и окрестностей

Больше про:

Прочее
восстановление инфраструктуры
Места
Донбасс
Люди
Павел Кириленко

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
11:45
Сын переговорщицы «ЛНР» выложил в TikTok видео с «Мерседесом». Но потом удалил ролик
10:10
«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие
09:21
«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 марта
15:14
«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V»
11:13
Рада уже в марте может отменить переход на летнее время. Тогда сохранится разница с Донецком и Крымом
09:25
Группировки «Л-ДНР» обновили данные по заболеваемости ковидом
09:05
«ДНР» не пропустила наблюдателей ОБСЕ через пункт пропуска под Донецком
22:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 марта
19:58
Телеканал «Дом» расширил вещание на Донбассе и в Крыму
19:14
Компания Курченко задолжала сотрудникам завода в Донецке почти 20 млн гривен
18:23
«ДНР» собрала своих «дружинников». Об арестованном главе организации не вспоминают
16:45
Сообщение о минировании почти 40 школ в Донецке оказалось ложным
16:18
В Донецке задержали мужчину, который угрожал жене и сыну гранатой
все новости
17:25
Глава Госпогранслужбы сделал прививку от коронавируса вместе с пограничниками на Луганщине
17:19
В посольстве Великобритании рассказали о вакцине, которую закупила Украина
17:04
В Луганской области подтвердили 47 новых случаев заболевания коронавирусом
16:48
На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
15:54
В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем
15:32
Лукашенко намерен разместить российские военные самолеты на базах в Беларуси
15:29
Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии за «подготовку теракта»
14:55
Украина выходит из соглашения СНГ по мобильной связи
14:47
Зеленский назвал «мощным ударом» по Украине завершение строительства «Северного потока — 2»
14:35
На Донетчине откроют 11 обновленных приемных отделений экстренной медицинской помощи
14:08
ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения. Но Арбузова и Табачника вывели из списка
13:52
Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины
13:28
Кириленко: На Донетчине пока нет оснований для перехода в «красную» зону карантина
13:24
Верховная Рада предварительно согласилась отменить переход на летнее время
все новости
ВИДЕО
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25
Зеленский на Донбассе вакцинировался от коронавируса
02 марта, 12:57
Грузовики с гуманитарной помощью впервые проехали в Луганск через КПВВ «Счастье»
01 марта, 13:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция